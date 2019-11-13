В "ЄС" пояснили, чому депутатом став саме В’ятрович

Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко, яка мала пройти у Верховну Раду за виборчим списком "Євросолідарності" замість Ірини Луценко, пояснила свою відмову від депутатського мандата наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Про це Бойко, яка нині є членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Енергетична сфера є дуже непростою і зараз в Україні один з періодів, коли мають бути завершені ключові для цього напрямку реформи... Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною у впровадженні цих ключових змін, допомагаючи у реформах. Тут я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики", - прокоментувала Бойко.

За її словами, рішення про відмову від мандата народного депутата було прийнято давно.

"Заява в ЦВК була вчора о 17:30", - додала Бойко.

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров’я.

Відповідно до виборчого списку "ЄС", її місце у парламенті мала посісти Наталія Бойко (№24 списку). Проте, як повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, Бойко "прийняла рішення не брати мандат".

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стане колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку).