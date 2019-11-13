В "ЄС" пояснили, чому депутатом став саме В’ятрович
Про це Бойко, яка нині є членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Енергетична сфера є дуже непростою і зараз в Україні один з періодів, коли мають бути завершені ключові для цього напрямку реформи... Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною у впровадженні цих ключових змін, допомагаючи у реформах. Тут я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики", - прокоментувала Бойко.
За її словами, рішення про відмову від мандата народного депутата було прийнято давно.
"Заява в ЦВК була вчора о 17:30", - додала Бойко.
Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров’я.
Відповідно до виборчого списку "ЄС", її місце у парламенті мала посісти Наталія Бойко (№24 списку). Проте, як повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, Бойко "прийняла рішення не брати мандат".
Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стане колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку).