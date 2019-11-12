В'ятрович стане депутатом замість Луценко, яка склала мандат

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом України замість Ірини Луценко, яка сьогодні склала депутатські повноваження.

Про це В'ятрович написав у Facebook.

"Дякую команді "Європейська солідарність" і особливо Наталії Бойко за рішення. Робитиму все, аби виправдати вашу довіру", - написав він.

За словами В'ятровича, він іде у політику, щоб "будувати український світ і зупиняти "русскій мір".

"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, не спотворену з-за кордону, та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, не затьмарене ані війною, ані здачею країни", - наголосив він.

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В'ятрович також запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів: "Хай зміни будуть українськими!".

Водночас, на сторінці партії "Європейська солідарність" у Facebook з'вився допис: "Щиро вітаємо Володимира В'ятровича в нашій фракції! Такі патріотичні бійці дуже потрібні Верховній Раді".

Раніше повідомлялося, що 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада.

Відповідно до виборчого списку "ЄС" її місце у парламенті мала би посісти Наталія Бойко. Проте, як повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, Бойко "прийняла рішення не брати мандат".