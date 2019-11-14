ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом

ЦВК задовольнила заяву Наталії Бойко, включеної до виборчого списку партії “Євросолідарність” під №24, про відмову від балотування та зареєструвала наступного у списку кандидата Володимира В’ятровича народним депутатом.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку “Євросолідарності” Наталії Бойко у зв’язку з поданою нею заявою.

Водночас наступними рішеннями Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народним депутатом колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, обраного в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів 21 липня від партії “Європейська солідарність”.

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров’я.

Відповідно до виборчого списку "ЄС", її місце у парламенті мала посісти Наталія Бойко (№24 списку). Проте Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову від балотування. Свою відмову від депутатського мандата наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).