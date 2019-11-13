У ЦВК сказали, коли зможуть зареєструвати В'ятровича депутатом

У ЦВК сказали, коли зможуть зареєструвати В'ятровича депутатом

Укрінформ
ЦВК після отримання подання від ВР про дострокове припинення повноважень матиме шість днів для визнання обраним народним депутатом наступного у партійному виборчому списку кандидата, станом на вечір вівторка такого подання не надходило.

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наскільки мені відомо, подання ще не надходило. Є певна процедура проходження документів у самій Верховній Раді - там усе має бути оформлено, підписано, направлено до ЦВК. Центральна виборча комісія протягом шести днів з моменту отримання про дострокове припинення повноважень народного депутата визнає обраним народним депутатом наступного кандидата за черговістю у списку”, - зазначив він.

Після визнання обраним, за словами Діденка, кандидат має право подати документи для реєстрації народним депутатом або ж не подавати їх, тим самим відмовитися від набуття депутатських повноважень.

Крім того, голова ЦВК зауважив, що черговий у списку кандидат може подати заяву про відмову від балотування та про виключення з виборчого списку. Діденко підкреслив, що у раді відмови наступного за черговістю кандидати набувати депутатських повноважень обраним депутатом визнається наступний у списку кандидат.

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Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров’я.

Відповідно до виборчого списку "ЄС", її місце у парламенті мала посісти Наталія Бойко (№24 списку). Проте, як повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, Бойко "ухвалила рішення не брати мандат".

У вівторок увечері Наталія Бойко, яка мала пройти у Верховну Раду за виборчим списком "Євросолідарності" замість Ірини Луценко, пояснила свою відмову від депутатського мандата наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

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Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" має стати колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).

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