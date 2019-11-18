Сенцов вважає, що ЄС міг би вжити жорсткіших заходів щодо Путіна

Сенцов вважає, що ЄС міг би вжити жорсткіших заходів щодо Путіна

Укрінформ
Європейські країни продовжують купувати російський газ та нафту, завдяки чому Володимир Путін досі перебуває при владі й робить те, що хоче.

Таку думку на пресконференції в Іспанії у понеділок висловив український режисер Олег Сенцов, нещодавно звільнений з російського ув'язнення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку Сенцова, Європейський Союз міг би зробити більше саме у протистоянні Путіну.

"Країни продовжують купувати російські газ та нафту, завдяки чому Путін досі при владі й робить те, що хоче", - заявив він.

Сенцов перебуває в Барселоні в рамках заходів, організованих Офісом Європейського парламенту. Зокрема, спільно з генеральним консульством України в Барселоні на честь Сенцова організовано прийом для місцевих політичних кіл.

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Крім серій інтерв’ю, український режисер представить документальний фільм "Процес" про своє ув’язнення в рамках Барселонського кінофестивалю з прав людини.

За словами Сенцова, він виконує громадську місію - їздити по світу й нагадувати, що війна триває, і залишається ще багато ув’язнених у Росії та полонених на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада у Страсбурзі відбудеться офіційне вручення Сенцову премії Європейського парламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова. Церемонія відбудеться у головній залі засідань законодавчого органу ЄС під час чергової пленарної сесії.

Сенцов став лауреатом премії Європарламенту ім. Сахарова за 2018 рік, у той час, коли відбував у Росії незаконне ув’язнення - його протиправно засудили до 20 років суворого режиму за нібито терористичну діяльність у Криму.

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7 вересня 2019 року Сенцова та ще 34 українських політв'язнів та військовополонених звільнили у результаті обміну з російською стороною.

Премія за свободу думки імені радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її вручають людям, які відзначилися "винятковим внеском у боротьбу за права людини". Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро.

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