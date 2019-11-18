Сенцов вважає, що ЄС міг би вжити жорсткіших заходів щодо Путіна

Європейські країни продовжують купувати російський газ та нафту, завдяки чому Володимир Путін досі перебуває при владі й робить те, що хоче.

Таку думку на пресконференції в Іспанії у понеділок висловив український режисер Олег Сенцов, нещодавно звільнений з російського ув'язнення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку Сенцова, Європейський Союз міг би зробити більше саме у протистоянні Путіну.

"Країни продовжують купувати російські газ та нафту, завдяки чому Путін досі при владі й робить те, що хоче", - заявив він.

Сенцов перебуває в Барселоні в рамках заходів, організованих Офісом Європейського парламенту. Зокрема, спільно з генеральним консульством України в Барселоні на честь Сенцова організовано прийом для місцевих політичних кіл.

Крім серій інтерв’ю, український режисер представить документальний фільм "Процес" про своє ув’язнення в рамках Барселонського кінофестивалю з прав людини.

За словами Сенцова, він виконує громадську місію - їздити по світу й нагадувати, що війна триває, і залишається ще багато ув’язнених у Росії та полонених на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада у Страсбурзі відбудеться офіційне вручення Сенцову премії Європейського парламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова. Церемонія відбудеться у головній залі засідань законодавчого органу ЄС під час чергової пленарної сесії.

Сенцов став лауреатом премії Європарламенту ім. Сахарова за 2018 рік, у той час, коли відбував у Росії незаконне ув’язнення - його протиправно засудили до 20 років суворого режиму за нібито терористичну діяльність у Криму.

7 вересня 2019 року Сенцова та ще 34 українських політв'язнів та військовополонених звільнили у результаті обміну з російською стороною.

Премія за свободу думки імені радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її вручають людям, які відзначилися "винятковим внеском у боротьбу за права людини". Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро.