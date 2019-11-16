Уряд схвалив законопроєкт, спрямований на боротьбу з бідністю

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт Міністерства соціальної політики, спрямований на боротьбу з бідністю у 2020 році та соціальну підтримку сімей, які цього найбільше потребують.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 15 листопада.

“Це важливі перші кроки, спрямовані на підтримку сімей, які цього найбільше потребують. Сподіваємось на підтримку Верховної Ради”, - заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначають у міністерстві, тепер законопроєкт буде розглядати парламент.

Серед іншого, ця ініціатива передбачає: з 01.01.2020 збільшення підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, та для дітей з інвалідністю з їх числа — із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку; з 01.07.2020 підвищення допомоги на дітей з малозабезпечених сімей з 85 до 130% від прожиткового мінімуму, а для працездатних осіб — із 21 до 25% прожиткового мінімуму.

Це стане можливим завдяки наближенню умов надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також консолідації раніше фрагментованих виплат у цій програмі. При цьому всі кошти залишаються в програмі, а програма малозабезпеченим ставатиме основною програмою допомоги людям, що опинились у стані бідності, в якій поетапно міністерство буде піднімати прожитковий мінімум та допомагати сім’ям виходити із складних життєвих обставин.

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У цій же програмі допомоги малозабезпеченим сім’ям передбачається можливість запровадити нові механізми стимулювання непрацюючих до пошуку роботи, участі у громадських роботах, відкритті власної справи; підвищення допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду (у середньому 672 грн щомісяця).

“Це важливі перші кроки, спрямовані на підтримку сімей, які цього найбільше потребують”, - підкреслюють в міністерстві і зазначають, що кошти на вищезазначені підвищення закладено в бюджеті на 2020 рік, який Верховна Рада України вже ухвалила.