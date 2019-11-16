Кабмін спростив низку бюрократичних процедур

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого втрачене або викрадене посвідчення водія можна буде відновити в режимі онлайн.

Про це інформує Урядовий портал.

«Можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн-процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кабмін також схвалив проєкт закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. По неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Проєкт закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради.

Окрім того, уряд запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених громадян.

«Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити», - наголошують в уряді.