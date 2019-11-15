Зеленський підписав закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Президент України підписав закон, який установлює відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей” №224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, закон доповнює ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів.

Окрім того, цим законом на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

У повідомленні зазначається, що чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

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“Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей”, - інформують в Офісі Президента.

Також повідомляється, що в підпунктах “б-г” пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що заборонено перевозити дітей, зріст яких менший 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку - в кузові будь-якого вантажного автомобіля та організовані групи дітей - у темну пору доби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Фото: president.gov.ua