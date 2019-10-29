Рада ухвалила закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Цей закон націлений на забезпечення належної безпеки перевезення дітей завдяки встановленню адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей.

Документ задля забезпечення дотримання правил перевезення дітей, передбачених у Правилах дорожнього руху, визначає адміністративну відповідальність у разі їх порушення.

Таким чином, до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, відповідно до яких статтю 121 доповнити частинами десятою та одинадцятою, у яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Водночас на органи Національної поліції покладено обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни до частини першої статті 222).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".