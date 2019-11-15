Американський ПЕН-клуб провів акцію на підтримку Асєєва

У Нью-Йорку, біля Генерального консульства Росії відбулася акція підтримки ув'язненого російськими бойовиками «ДНР» українського журналіста Станіслава Асєєва.

Захід організував американський ПЕН-клуб (PEN America), повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Кількадесят журналістів, письменників, активістів ПЕН-клубу скандували «Свободу Асєєву!» та читали вголос уривки з публіцистичних творів журналіста, у яких змальовано життя в окупованому Донецьку.

У Нью-Йорку відбулась акція на підтримку Асєєва. Фото: Володимир Ільченко / Укрінформ

«Міжнародний ПЕН-клуб оголосив 15 листопада Днем порожніх стільців, або ув’язнених письменників. Сьогодні ми згадуємо Станіслава Асєєва та всіх письменників і журналістів, котрі не можуть бути з нами, бо несправедливо ув’язнені, затримані або вбиті за те, що відстоювали своє право на свободу слова», - розповіла президент PEN America письменниця Дженніфер Еган.

Журналістка Енн Купер, за її словами, була «вражена статтями Асєєва». «Дуже важливо, аби Станіслав знав, що він не забутий, і його підтримують не лише в Україні, а й у всьому світі», - сказала вона кореспонденту Укрінформу, додавши, що внаслідок його ув’язнення «ми втратили можливість дізнаватися правду про життя» на окупованій території».

Читайте також: Україна в ОБСЄ закликала Росію негайно звільнити журналіста Асєєва

«Необхідно нагадувати про ситуацію на Донбасі в той час, коли вся преса зайнята імпічментом президента США. І щоб Трамп більше ніколи й не думав про затримку військової допомоги Україні», - сказала в коментарі Укрінформу директор євразійських програм американського ПЕН-клубу Поліна Ковальова.

За її словами, Асєєв був одним із небагатьох, хто доносив інформацію з окупованого Донбасу. «Важливо, аби весь світ бачив, що там відбувається», - наголосила Ковальова.

Читайте також: ЄC закликає негайно звільнити журналіста Асєєва

Як повідомлялося, журналіст проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні в окупованому Донецьку, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Російські збройні формування «ДНР» звинуватили його у «шпигунстві на користь України».

22 жовтня стало відомо, що тамтешня «прокуратура» засудила Станіслава Асєєва на 15 років ув’язнення.

ПЕН-клуб - міжнародна організація, яка об'єднує письменників та редакторів, одна з її цілей - боротьба за свободу слова та захист прав ув’язнених письменників.