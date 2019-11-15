Нові обмеження щодо куріння: Скалецька розповіла про урядовий законопроєкт

Законопроєкт який передбачає заходи з охорони населення України від шкідливого впливу тютюну найближчим часом буде подано на розгляд до Верховної Ради.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді України у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 40 Європейського Парламенту, власне він про охорону населення від шкідливого впливу тютюну. Цей документ пройшов погодження в центральних органах виконавчої влади і скоро буде подаватися у Парламент”, - заявила Скалецька.

За її словами, законопроєкт регламентує користування електроними сигаретами та новітніми тютюновими виробами, зокрема забороняє їхнє вживання в громадських місцях та продаж неповнолітнім. Також документ пропонує збільшити площу попередження про шкідливість тютюнопаління на пачках сигарет та тютюнових виробів, забороняє продаж і виробництво сигарет зі смаками та ароматизаторами, повністю забороняє рекламу тютюнових виробів в інтернеті та зобов’язує тютюнові корпорації публікувати публічну звітність про тютюнову продукцію.

Скалецька підкреслила, що Україна взяла на себе зобов’язання запровадити все вище зазначене ще п’ять років назад підписавши угоду про асоціацію Європейським Союзом.