Сигарети в Україні досі продають монополісти - АМКУ

ТОВ «ТЕДІС Україна» залишалось монополістом на українському ринку дистрибуції сигарет попри накладений Антимонопольним комітетом (АМКУ) у жовтні штраф.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету Україну.

“Після штрафу ТОВ «ТЕДІС Україна» за зловживання монопольним становищем на зазначеному ринку, а також рішення за антиконкурентні узгоджені дії цього дистрибутора і виробників – ситуація на ринку не змінилась. Через ТОВ «ТЕДІС Україна» і зараз продовжує проводити основний обсяг вироблених сигарет для реалізації у продаж. Укладання прямих договорів із виробниками іншими дистрибуторами наразі залишається ускладненим. Відсутнє розуміння, яким чином виробниками обираються такі дистрибутори, що призводить до підтримання штучної монополії на ринку”, - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб вирішити цю ситуацію АМКУ рекомендує виробникам сигарет наступні дії: привести процес реалізації сигарет у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції, припинити необґрунтоване обмеження обсягів реалізації сигарет покупцям, розробити критерії відбору дистрибуторів та укласти договори на поставку з потенційними дистрибуторами.

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В комітеті наголошують, що умови до дистрибуторів та обсяги реалізації товару мають бути такими, що не призведуть до монополізації сигаретної дистрибуції. Також під визначення «дистрибутора» у цих рекомендаціях не можуть підпадати компанії, пов’язані з виробником (або один-з-одним) відносинами контролю.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 6,5 млрд гривень дистрибутора тютюнових виробів ТОВ «ТЕДІС Україна» та його партнерів - тютюнові компанії за створення штучних бар'єрів на ринку дистрибуції сигарет.