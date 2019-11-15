Млинці для Ради Європи: українці збирають кошти на допомогу дітям

У Раді Європи українські активісти збирають кошти на допомогу дітям, постраждалим внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Це традиційна благодійна акція, яку проводить асоціація українців Страсбурга PROMOUKRAЇNA декілька разів на рік і вже упродовж кількох років. Це – «Млинці солідарності», які ми продаємо у Раді Європи з метою збору коштів на допомогу дітям, батьки яких або загинули на війні, або отримали поранення», - розповіла представниця PROMOUKRAЇNA, керівник української школи у Страсбурзі Ольга Вавринчук.

Акція "Млинці солідарності" у Раді Європи. Фото: Андрій Лавренюк/Укрінформ

Вона зазначила, що зібрані кошти передаються напряму родинам в Україні, що потребують допомоги, або волонтерам, які займаються допомогою дітям.