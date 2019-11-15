Мазур відкрив Національний форум гідності

Ветеран АТО Ігор Мазур (позивний "Тополя") відкрив Національний форум гідності, організований Рухом опору капітуляції.

Форум проходить у Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні у нас вистачає своїх питань до влади. Влада деколи не чує українських патріотів. Думаю, що сьогоднішній форум направлений на те, щоб вона нас почула", - сказав Мазур.

Як зазначили організатори, участь у заході беруть понад 300 делегатів з різних областей України. Присутній звільнений політв'язень Володимир Балух, ексміністри Володимир Омелян та Сергій Квіт, народні депутати попередніх скликань, представники громадських організацій, експерти, волонтери, добровольці, активісти, інші.

За словами організаторів, метою форуму є узгодження спільної позиції державницьких сил щодо існуючих загроз українському суверенітету та порушення конституційних прав українців.

Під час форуму будуть діяти робочі групи для напрацювання консолідованої позиції по кожному із напрямків, а саме: робоча група з питань захисту конституційного ладу, робоча група з питань безпеки, робоча група з соціально-економічних питань, робоча група з гуманітарних питань, робоча група з організаційно-координаційних питань (секція з координації дій державницьких сил).

Передбачається, що групи мають сформувати рекомендації та вимоги громадянського суспільства до влади.

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Також організатори наголошують, що вимоги базуватимуться на дотриманні Конституції, захисті національних інтересів та підтримці прагнення українців до набуття членства в НАТО і ЄС.

Конкретні вимоги до влади будуть озвучені 21 листопада під час віче "Ми маємо гідність!".

Як повідомляв Укрінформ, раніше стратегічна рада "Рух опору капітуляції" презентувала "Українську доктрину безпеки та миру", яка містить альтернативний план мирного врегулювання та стратегічні напрямки забезпечення сталої безпеки України.

Фото: Новини України (UAZMI)