МКМС хоче ввести посаду омбудсмена з протидії дезінформації

Міністерство культури, молоді та спорту України розглядає можливість запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації.

Про це поінформував перший заступник міністра культури, молоді і спорту Анатолій Максимчук 15 листопада під час публічної дискусії “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)” у п’ятницю в Укрінформі.

"Омбудсмен - це той інститут, який уже присутній, вони називають себе по-різному в різних країнах. Але те, що пропонується до обговорення, - це омбудсмен з питань інформації як незалежна особа, основною метою діяльності якої є звернення до суду або моніторинг і виявлення дезінформації та звернення до суду з тим, щоб її заборонити. Насправді, якщо взяти до уваги кейс про розп'ятого хлопчика та фосфорні бомби, то немає суб'єкта, інтереси якого порушені і який може звернутися до суду... Коли з'являється омбудсмен, то він представляє інтереси суспільства, і в цьому випадку він може йти до суду", - пояснив Бородянський.

Так, загалом до функцій цього омбудсмена пропонується віднести моніторинг інформаційного простору, перевірку інформації на предмет наявності ознак дезінформації із залученням фактчекінгових організацій (в умовах обмеження ресурсів), розгляд скарг щодо дезінформації та звернення до суду з метою захисту інтересів суспільства.

Окрім того, до системи елементів, яка має мінімізувати розповсюдження дезінформації та її вплив на людей, - саморегулювання журналістської спільноти, інформування щодо контенту та його типів, удосконалення порядку спростування дезінформації, підвищення медіа-грамотності суспільства, заборона юридичним і фізичним особам країни-агресора володіти медіа, якісна процедура акредитації іноземних журналістів, реєстрація медіа, а також відкоригування відповідальності за поступки і злочини.

Водночас він уточнив, що в міністерстві пропонують не вважати за дезінформації оціночні критичні судження, сатиру, а також недостовірну інформацію про особу, що не шкодить суспільним інтересам.

Як повідомлялося, у Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зараз розробляють новий закон про медіа.

У ньому, зокрема, пропонується встановити актуальні критерії належності суб’єктів регулювання до юрисдикції України, покращити прозорість власності, захищати дітей, визначити правила роботи медіа під час війни, запровадити співрегулювання.