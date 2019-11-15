В Укрінформі — публічна дискусія про свободу слова та захист від маніпуляцій і фейків

В Укрінформі розпочалася публічна дискусія на тему: "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції і фейків)".

У розмові беруть участь міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський, перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук і представники медіаспільноти. Захід організувало Міністерство культури, молоді та спорту України.