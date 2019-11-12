Квартири для 35 суддів ВАКС придбають за бюджетні гроші

Для 35 суддів Антикорупційного суду придбають службові квартири по 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє «Судебно-юридическая газета».

"На придбання службових квартир для суддів Вищого антикорупційного суду виділено 65,5 млн грн. Відповідне рішення 8 жовтня було прийнято на зборах суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС", - пише видання.

У ВАКС повідомили, що 45 379 000 долл виділено на купівлю службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 грн піде на придбання службового житла для суддів АП ВАКС. Рішенням зборів суддів максимально можлива вартість, за якою передбачається придбати квартири, становить 2,5 млн грн за квартиру.

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За даними суду, в службовому житлі в даний час потребують 35 суддів (всіх -38) ВАКС і Апеляційної палати ВАКС. Кошти на закупівлю квадратних метрів раніше були виділені з бюджету за кодом економічної класифікації видатків «Капітальне будівництво (придбання) житла».

Ще не визначено, в яких районах або житлових комплексах будуть придбані службові квартири. Немає ще інформації і щодо площі квартир, які мають намір закупити.

Службове житло суддів, згідно зі ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд», підлягає цілодобової охорони при наявності відповідної заяви судді.