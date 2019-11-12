Квартири для 35 суддів ВАКС придбають за бюджетні гроші
Про це повідомляє «Судебно-юридическая газета».
"На придбання службових квартир для суддів Вищого антикорупційного суду виділено 65,5 млн грн. Відповідне рішення 8 жовтня було прийнято на зборах суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС", - пише видання.
У ВАКС повідомили, що 45 379 000 долл виділено на купівлю службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 грн піде на придбання службового житла для суддів АП ВАКС. Рішенням зборів суддів максимально можлива вартість, за якою передбачається придбати квартири, становить 2,5 млн грн за квартиру.
За даними суду, в службовому житлі в даний час потребують 35 суддів (всіх -38) ВАКС і Апеляційної палати ВАКС. Кошти на закупівлю квадратних метрів раніше були виділені з бюджету за кодом економічної класифікації видатків «Капітальне будівництво (придбання) житла».
Ще не визначено, в яких районах або житлових комплексах будуть придбані службові квартири. Немає ще інформації і щодо площі квартир, які мають намір закупити.
Службове житло суддів, згідно зі ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд», підлягає цілодобової охорони при наявності відповідної заяви судді.