Захист Дубневича оскаржив заставу у 100 мільйонів

Захист Дубневича оскаржив заставу у 100 мільйонів

Укрінформ
Захист народного депутата Ярослава Дубневича оскаржив у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розмір застави у 100 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат депутата Станіслав Пелюк.

Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у сто мільйонів гривень оскаржили у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду”, - сказав він.

Адвокат додав, що Дубневич поки що не вносив заставу у 100 млн грн, яку призначила йому суддя ВАКС. На внесення застави у нього є п’ять діб з моменту проголошення рішення суду.

Як повідомлялося, 2 листопада ВАКС обрав народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

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31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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