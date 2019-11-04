Захист Дубневича оскаржив заставу у 100 мільйонів

Захист народного депутата Ярослава Дубневича оскаржив у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розмір застави у 100 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат депутата Станіслав Пелюк.

“Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у сто мільйонів гривень оскаржили у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду”, - сказав він.

Адвокат додав, що Дубневич поки що не вносив заставу у 100 млн грн, яку призначила йому суддя ВАКС. На внесення застави у нього є п’ять діб з моменту проголошення рішення суду.

Як повідомлялося, 2 листопада ВАКС обрав народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).