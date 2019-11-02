Дубневичу обрали запобіжний захід, застава - 100 мільйонів

Вищий антикорупцій суд обрав народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У клопотанні генпрокурора Руслана Рябошапки про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити та застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень", - сказала суддя.

Підозрюваний має внести заставу протягом 5 днів.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).