Дубневича готові взяти на поруки дев'ять депутатів

Народного депутата із депгрупи “За майбутнє” Ярослава Дубневича готові взяти на поруки дев’ятеро парламентаріїв.

Про це йшлося на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Дубневичу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, як заявив адвокат підозрюваного, дев’ятеро колег Дубневича по парламенту висловили готовність взяти його на поруки. Захисник зазначив, що ці народні депутати, серед яких Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Віктор Балога, передали письмове зобов'язання про намір взяти Дубневича на поруки.

Зараз майже всі ці народні депутати присутні на засіданні ВАКС.

Водночас прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 93 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 31 жовтня, Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становити, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).