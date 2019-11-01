Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Клопотання САП розглядає слідча суддя Катерина Широка.

На засіданні присутні сам Дубневич зі своїм захисником, прокурор САП Віталій Пономаренко.

Підтримати Дубневича прийшли його колеги, серед яких, зокрема, співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар, депутат Ігор Палиця.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні до народного депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 31 жовтня, Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становити, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).