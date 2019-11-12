У держбюджеті на "шкільні мандри" заклали пів мільярда — Гончарук

Уперше у державний бюджет було закладено 500 млн грн на унікальну програму – «мобільність» школярів, завдяки якій учні зможуть безкоштовно подорожувати Україною.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

"Вже наступного року 100 тисяч українських школярів зможуть подорожувати Україною, глибше вивчати культуру та особливості своєї країни за кошти держави. Кожна п’ята українська школа в рамках навчальної програми буде відправляти своїх учнів у подорож Україною", - написав він.

Гончарук зазначив, що наразі школярі користуються лише окремими пільгами, програма ж дає можливість мандрувати абсолютно безкоштовно.

За його словами, до програми залучатимуться діти з тимчасово окупованих територій України, щоб відкрити для них всі куточки країни.