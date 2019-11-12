Колишні підлеглі Горбатюка оскаржують своє звільнення з ГПУ

До Окружного адмінсуду Києва звернулися з позовами Юрій Безщасний, звільнений з посади заступника начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури, Андрій Демяненко, якого звільнили з посади начальника третього слідчого відділу, та Роман Крупка, що був його заступником.

Всі вони просять суд поновити їх на колишніх посадах, інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло три позови від звільнених працівників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, в яких позивачі просять суд поновити їх на посадах. Зокрема, до суду звернулись заступник начальника управління спецрозслідувань ГПУ Юрій Безщасний, начальник третього слідчого відділу Андрій Демяненко та його заступник Роман Крупка. Відповідачем у позовах визначено Генеральну прокуратуру України”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, позивачі також просять суд стягнути з ГПУ заробіток за час вимушеного прогулу, витрати на правову допомогу та судовий збір.

Наразі в ОАСК вирішується питання про відкриття провадження в адміністративних справах.

У суді також нагадують, що своє звільнення з посади начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ оскаржує Сергій Горбатюк.