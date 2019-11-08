Горбатюк оскаржує звільнення з ГПУ в Окружному адмінсуді

“Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з посади начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ та із органів прокуратури. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України або на рівнозначній посаді в органах прокуратури.

Окрім цього, Горбатюк просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Горбатюк заявив, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення з посади керівника Управління спеціальних розслідувань. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

Горбатюк заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Горбатюк вважає, що Рябошапка не хотів, аби він був призначений у Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами у 2013-2014 роках.