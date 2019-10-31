Ексзаступник генпрокурора намагається через суд повернути собі крісло

Ексзаступник генерального прокурора України Юрій Столярчук звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Генеральної прокуратури України, яким оскаржує наказ про своє звільнення.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Юрія Столярчука до Генеральної прокуратури України. Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника Генпрокурора”, - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що позивач просить поновити його на посаді заступника Генерального прокурора України.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

У суді нагадують, що нещодавно до ОАСК з позовом звернувся Сергій Кізь, який також оскаржує своє звільнення з посади заступника генерального прокурора України.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.