Експосол Канади радить Україні готуватися до приймання іммігрантів

Україна має стати привабливою для іммігрантів на світовому ринку праці й приготуватися до приймання нових людей.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Мені здається, Україні варто більше працювати над тим, аби бути готовою приймати людей. Нині Україна збудована як країна-експортер людей. Системи, націленої на те, аби до України хтось приїздив і працював, взагалі немає", - сказав Ващук.

На його переконання, "ця проблема потребує зміни ставлення й розуміння, що Україна повинна стати привабливою для підприємливих людей з усього світу". "Як країна іммігрантів, Канада історично націлена на створення програм, які полегшують доступ до країни та дають змогу розвиватися у ній. У сучасному конкурентному світі Україні варто зайнятися тим само", - розповів колишній посол.

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Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014 до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.