Бородянський визначився з кандидатом на посаду мовного омбудсмена

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і на початку наступного тижня його кандидатура буде внесена на розгляд уряду.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці у Facebook.

"Я визначився з кандидатом на позицію уповноваженого із захисту державної мови, і на початку наступного тижня його кандидатура буде внесена на розгляд Кабінету міністрів України", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 21 жовтня заявив, що очікує від Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) подання щодо кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

16 жовтня у МКМС заявили, що планують найближчим часом внести свою кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Так, уповноважений розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

При цьому в прикінцевих і перехідних положеннях закону визначено, що Кабінет міністрів протягом одного місяця з дня набуття чинності законом зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Нацкомісії та уповноваженого. Разом з тим уряд протягом трьох місяців від набрання законом чинності повинен був сформувати склад Нацкомісії та призначити уповноваженого.

Відповідно до "мовного" закону, уповноважений ВР з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого.

Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

На початку вересня Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини обрала своїм кандидатом на посаду мовного омбудсмена Тараса Кременя.