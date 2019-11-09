Мову потрібно не тільки захищати, але і поширювати - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що створюватиме усі можливості як для захисту і поширення української мови, так і для розвитку усіх сфер культурного життя в Україні.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 9 листопада, Україна відзначає День української писемності та мови. Мова і культура - це ті базові цінності й маркери, за допомогою яких формувалася і продовжує розвиватися українська політична нація. На моє глибоке переконання, мову потрібно не тільки захищати, але і застосовувати та популяризувати", - зазначив міністр.

За словами Бородянського, він гарантує, що створюватиме усі можливості як для захисту і поширення української мови, так і для розвитку усіх сфер культурного життя в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови.