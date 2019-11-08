Президент звільнив ексзаступника Баканова з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Владислава Бухарєва з військової служби у запас.

Відповідний указ №833/2019 опублікований на сайті Глави держави.

“Звільнити генерал-полковника Бухарєва Владислава Вікторовича з військової служби у запас у зв’язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу”, - йдеться в тексті указу.

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Як повідомляв Укрінформ, іншим указом 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.