Зеленський змінив заступників голови СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступник голови Служби безпеки та Вадима Пояркова, Анатолія Дублика та Дмитра Нескоромного - заступників голови СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України”, - зазначається в указі №823/2019.

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Крім того, Президент звільнив Вадима Пояркова (указом №824/2019), Анатолія Дублика (указом №825/2019) та Дмитра Нескоромного (указом №826/2019) з посад заступників голови СБУ.

Водночас указом №827/2019 Дмитра Нескоромного було призначено першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки.

Також Президент указом №828/2019 призначив заступником голови СБУ Володимира Горбенка.