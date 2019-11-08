В Одеській політехніці до програми CIG R&D LAB долучилися п'ять нових проєктів

П’ять команд Одеського політехнічного університету потрапили до третього сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB.

Переможців визначили в результаті складного відбору, повідомляється на сайті програми.

Протягом 2019/2020 навчального року студенти отримуватимуть стипендії на розвиток своїх проектів за менторської підтримки CIG (Chernovetskyi Investment Group, одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі). У червні стартапи, які досягнуть найбільшого прогресу у створенні власного продукту, отримають грант на його реалізацію.

Серед цьогорічних проєктів одеських команд, що зацікавили експертів:

- UniGlove — рукавиця-контролер на інтуїтивному управлінні, яку можна використовувати як джойстик, контролер для дронів та інших пристроїв;

- Медичний прилад Thyrol для визначення поточного рівня обміну речовин для людей із захворюванням щитоподібної залози;

- Cash Back and Android – terminal — механізм спрощення ведення бізнесу, створення POS-терміналів та функціонування cashback;

- Security Space — система, що оснащує камери відеоспостереження високим ступенем розпізнавання тривожних ситуацій та якісною відеоаналітикою;

- Автоматизована система моніторингу поливу сільськогосподарських ґрунтів.

«Цього року в Одеському політехнічному ми мали презентації десяти проєктів — software та hardware розробок. До пітчів долучилися навіть ті команди, які вже брали участь минулого року, - коментує результати відбору аssociate CIG Євген Нетреба. - Приємно спостерігати, як щороку інтерес одеських студентів зростає, як і якість їхніх проєктів».

За словами доктора технічних наук, професора Сергій Нестеренко, в університеті вже є інфраструктура, (в тому числі майстер-класи від українських та міжнародних фахівців), що дозволяє генерувати цікаві проєкти.

«Є викладачі-тренери, які розрізняють практичну роботу студента та стартап (а це дійсно різні речі). Та найголовніше – це допомога фонду в реалізації проєктів. До кожного наступного сезону долучається все більше команд, що отримують фінансування», зазначив професор Нестеренко.

У третьому сезоні CIG R&D LAB візьмуть участь 15 команд – студенти політехнічних університетів Одеси, Харкова та Львова, повідомляють організатори програми. Попереду у них 8 місяців копіткої роботи.

Цього року в Одесі фінальний грант CIG R&D LAB у пів мільйона гривень отримали Нікіта Сиром‘ятніков та його команда для розвитку віртуального асистента Jarvis.

Компанія Chernovetskyi Investment Group була заснована у 2013 році з інвестиційним потенціалом понад $100 млн. До портфеля фонду входять українські ІТ-компанії Softcube і Zakaz.ua. Остання стала учасником всесвітньо відомого акселератора Techstars у Бостоні. У 2015 році CIG інвестувала $1 млн у платформу для дітей KIDOZ (Ізраїль) і $1 млн – у міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor. У 2017 році було зроблено інвестиції в індійський проєкт із доставки готових страв InnerChef, а також у компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агрокомпаній. У 2017 році CIG заснувала освітньо-стипендіальну програму CIG R&D LAB.