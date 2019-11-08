Лінкявічус зустрівся з Сенцовим на форумі у Вільнюсі

Український режисер і колишній політв'язень в РФ Олег Сенцов, який прибув до Вільнюса для участі у дводенному Форумі вільної Росії, був прийнятий міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Про це Лінас Лінкявічус написав у своєму Twitter.

«Мені випала честь вітати кінорежисера Олега Сенцова. Неймовірний чоловік і український патріот, який пробув у Росії в незаконному ув'язненні у в'язниці більше 5 років. Його моральна позиція втілює справжню жертовність за ідеали гідності і свободи. Литва вітає О.Сенцова і підтримує Україну», - написав Лінас Лінкявічус.

I was privileged to welcome filmmaker Oleg Sentsov. An incredible man & Ukrainian patriot who was illegally imprisoned for more than 5 years by Russia. His moral stance embodies true sacrifice for the ideals of dignity & freedom. #Lithuania salutes O.Sentsov, stands by Ukraine pic.twitter.com/gXfGtnwnnh — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 8 листопада 2019 р.

Сенцов прибув до Вільнюса для участі у Восьмому Форумі вільної Росії (9-10 листопада). Він буде одним із спікерів першої ж панельної дискусії «Репресивні практики путінського режиму».

Форум вільної Росії проходить у Литві двічі на рік, у ньому беруть участь відомі російські опозиціонери, правозахисники як з Росії, так і емігранти, а також активісти та експерти з України, Литви, США, Німеччини, інших країн.