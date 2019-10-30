Сенцов: Якщо система зламає Президента, я не промовчу

Український кінорежисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що завжди відстоюватиме інтереси України і готовий надати підтримку в цьому Президентові. Але якщо система зламає Президента - він не мовчатиме.

Про це Сенцов сказав у своєму виступі на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я завжди говорив і говоритиму те, що думаю. Я не є прихильником ні пана Порошенка, ні пана Зеленського. Я - прихильник лише народу, об'єднаного під назвою держава Україна, і завжди виступатиму тільки за її інтереси", - наголосив Сенцов.

За його словами, якщо Президент робитиме те, що правильно і потрібно народу України, він його підтримуватиме. Якщо ж Президент робитиме те, що шкодить Україні, Сенцов про це говоритиме відкрито і чесно.

"Якщо керівництву нашої держави вдасться припинити вогонь, щоб не гинули наші солдати, якщо йому вдасться повернути всіх наших полонених, я скажу, що у нас чудове керівництво. Якщо наш президент зможе зламати ту корумповану систему, яка існує в нашій країні, яка роз'їдає нашу країну, як іржа, я скажу, що у нас найкращий президент. Якщо інтереси країни буде зраджено і я побачу, що це зрада, я так і скажу", - зазначив Сенцов.

При цьому він додав: "Якщо не Президент зламає систему, а система зламає його, я не промовчу".

Він сказав, що озвучив дві головні проблеми, про які знають усі. Зовнішня - Путін і російська агресія, і внутрішня - корупція. Третьою він назвав роз'єднаність суспільства і нетерпимість в ньому. Сенцов застеріг, що роз'єднана країна не здатна перемогти.