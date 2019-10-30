Сенцов закликав до єднання: Країна, воююча всередині, не здатна перемогти

Україна ослаблена всередині, тому що за п'ять років після Революції Гідності суспільство розколюють роз'єднаність і нетерпимість.

Про це заявив кінорежисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов у своєму виступі на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я добре пам'ятаю, як це було тоді (на Євромайдані - ред.), тієї зими, коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Я пам'ятаю те світло й тепло, які були між людьми. Це все допомагало мені всі п'ять років. Я знав, заради чого я ризикував, я знав, заради чого сиджу. Я знав, для чого я це роблю. Це мені допомагало.

Приїхавши і побачивши поступово, що відбувається в нашому суспільстві, я виявив, на мій превеликий жаль, що ми все це втратили. Революція Гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті, як би гірко це не звучало", - сказав Сенцов.

За його словами, ми дуже агресивні один до одного, ми дуже роздроблені, ми нетерпимі до будь-якої думки - своїх сусідів і близьких, у яких одна й та ж сама мета.

"Ми трошки не сходимося в нашому розумінні майбутнього України - і ця людина є для нас ворогом. Це неправильно. Так не можна. Навіть маленька країна, яка єдина всередині, здатна перемогти зовнішнього агресора, який є у нас. Роздрібнена країна, що воює один з одним усередині, не здатна перемогти нікого", - підкреслив Сенцов.

Він зазначив, що "ми різні - і в цьому наша сила".

"Ми ніколи не станемо монолітним арабським народом, жодному лідеру не вдасться тут побудувати авторитарну державу, тому що ми різні. Це добре. Але ми маємо поважати один одного, людей, у яких інша думка, які бачать по-іншому майбутнє України, які такі ж, як ми, українці. Без поваги не буде нічого", - сказав Сенцов.

Водночас він додав: "Що стосується мене особисто, то для мене ідентифікація своїх відбувається за одним простим запитанням: Чий Крим? І кожна людина буде для мене своєю, якщо вона на це запитання відповідає: "Крим - це Україна".

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Свій виступ Сенцов назвав "Третя проблема". Дві інші - це Путін і російська агресія, а також корупція.

"Я про них знав, ще перебуваючи там (в ув'язненні - ред). Але лише повернувшись сюди, вже півтора місяця перебуваючи в Україні, серед українців, вдома, я побачив і третю проблему - і це ми самі", - підкреслив Сенцов.