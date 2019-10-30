У Маріуполі стартував Форум Єдності

У Маріуполі розпочався “Форум єдності” - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбудеться за участю Президента України Володимира Зеленського в новому Центрі надання адміністративних послуг, який презентують під час форуму.

Спікерами форуму також будуть міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, режисер Олег Сенцов.

Очікується, що участь у форумі візьме радник секретаря РНБО по реінтеграції та відновленню Донбасу Сергій Сівохо, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, голова ГО “КримSOS” Таміла Ташева.

У програмі заходу - панельні дискусії під назвами «Від безкінечного майбутнього до планів на завтра. Гуманітарна політика України для збереження зв’язків з громадянами, які проживають на ТОТ», «Дороги для українців. Як інфраструктура України єднає громадян», «Інформаційна стратегія для України» тощо.

В рамках форуму також пройде публічна лабораторія у пошуку спільних рішень: що об’єднує Україну.

Форум наживо транслюється на FB-сторінці #МКМС та на YouTube-каналі Міністерства.