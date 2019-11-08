Коляда провела публічне обговорення законопроєкту про захист заручників

Розроблений проєкт закону “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України" спрямований на забезпечення необхідної підтримки полоненим та їхнім родинам.

На цьому наголосила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда на презентації документа в Укрінформі, де відбулося також його публічне обговорення.

"Цей законопроєкт дозволить нам комплексно та якісно допомагати полоненим та їхнім родинам, забезпечувати їм правову, матеріальну та іншу необхідну підтримку", - зазначила міністр і закликала всіх причетних максимально швидко його доопрацювати.

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Як зазначалося на презентації, законопроєкт складається з трьох частин.

"У першій вказуються категорії людей, на які буде поширюватись дія закону, в другій – визначаються порядок визнання та надання статусу міжвідомчою комісією, а третя частина – це правове наповнення соціального захисту», - розповів один з його авторів юрист Максим Тимочко.

Крім того, передбачається, що дія закону у майбутньому буде поширюватись на всі випадки позбавлення свободи внаслідок агресії проти України та сприятиме допомозі особам, позбавленим свободи внаслідок війни з РФ після 20 лютого 2014 року та звільненим до прийняття цього закону.

Законопроєкт "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України" є результатом роботи державної влади, представників неурядового сектору, громадських організацій військовополонених, цивільних заручників та політичних в'язнів.