Пошуком зниклих безвісти і роботою з військовополоненими займеться Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб планує перебрати на себе функції з пошуку безвісти зниклих, ведення відповідного реєстру і роботу з військовополоненими.

Про це повідомила міністр Оксана Коляда під час презентації та обговорення законопроєкту "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України", що відбулася в Укрінформі.

"Ми ініціюємо перебрання функцій щодо роботи з пошуку безвісти зниклих, ведення реєстру і роботи з військовополоненими до відання свого міністерства. Більш того, ми плануємо розширити відділ, який займається зараз питаннями військовополонених, до управління з огляду на розширення функцій щодо роботи з безвісти зниклими", - зазначила міністр.