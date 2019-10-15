У центрі Києва встановили майже сотню капканів під час акції "В'язні Кремля"

На Софійській площі у центрі Києва встановили 87 капканів у межах загальноукраїнської акції "В'язні Кремля".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже вдячний організаторам та учасникам цієї акції, це дуже корисна справа. І я хочу надати один месидж сьогоднішнім політикам: Путіну довіряти не можна, з Путіним домовлятись не можна - і ви це повинні зробити", - наголосив колишній політв’язень, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

У Києві відбулася акція "В’язні Кремля" / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

До акції також долучились колишні політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Ігор Мовенко, представники правозахисних організацій та родичі полонених.

На місці інсталяції працюватиме інформаційний стенд, де кияни можуть отримати спеціально створену до акції тематичну газету з інформацією та історіями політв’язнів.

Активісти глобальної акції #SaveOlegSentsov також пропонують усім охочим написати листа чи підписати листівку для в’язнів Кремля.

Організатори заходу зауважили, що після звільнення 11-ти політв’язнів та 24-х військовополонених моряків за ґратами у РФ у політично мотивованих справах перебували щонайменше 86 українців, однак 9 жовтня цей список поповнився - окупаційна влада Криму заарештувала активіста Олега Приходька.

За словами організаторів, Київ – заключне місто у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених “В’язні Кремля”. Аналогічні акції раніше відбулися в Одесі, Херсоні, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі, Вінниці, Чернігові, Львові і Чернівцях.