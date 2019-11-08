ГПУ проводить слідчі дії у Мін’юсті у справі “чорних реєстраторів”

Працівники Генпрокуратури проводять слідчі дії у Міністерстві юстиції України та ДП “Національні інформаційні системи” у справі “чорних реєстраторів”.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

“Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури проводить процесуальні дії в Міністерстві юстиції України та ДП “Національні інформаційні системи” з метою отримання узагальненої інформації про всі факти несанкціонованого втручання в автоматизовану систему баз даних Єдиних та Державних реєстрів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство вивчає можливі зловживання повноваженнями окремими представниками суб’єктів державної реєстрації під час вчинення реєстраційних дій та службовими особами Міністерства юстиції України під час здійснення контролю у сфері державної реєстрації.

У ГПУ повідомляють, що у ході досудового розслідування отримали інформацію про численні факти діяльності так званих “чорних реєстраторів” щодо незаконного зняття обтяжень, переходу прав власності на об’єкти нерухомого та рухомого майна, зміни корпоративних прав підприємств тощо.

У зв’язку з цим було отримано ухвалу суду про доступ до речей і документів.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники СБУ припинили рейдерське захоплення майна та майнових прав в Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Луганській, Київській областях та місті Києві на загальну суму понад 30 млн доларів.