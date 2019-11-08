Польща проведе пошуки останків своїх солдатів в Україні

Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі отримав від Міністерства культури, молоді та спорту України дозвіл на здійснення пошуково-ексгумаційних робіт щодо виявлення останків польських солдат, які в 1939 загинули у боях з гітлерівцями у районах Львова - Збоїща і Голоско.

Про це повідомила заступник директора бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі Анна Шельонг, інформує Dzieje.pl.

“Cпеціалісти бюро пошуку та ідентифікації ІНП мають намір знайти останки солдатів з вересня 1939 року, які загинули обороняючи Львів”,- повідомила Шельонг.

За її словами, польські археологи та антропологи отримали дозвіл на роботи у львівських дільницях Збоїща та Голоско.

Як повідомила Шельонг, в Голоско ще раніше польські спеціалісти виявили братську могилу, де поховані 120 польських солдатів. Польська сторона хоче їх ексгумувати, але з огляду на початок осінньо-зимового сезону в цьому році це вже запізно. Натомість, у Збоїщах польські спеціалісти вже зараз хочуть провести вступні роботи по виявленню місця поховання польських солдат з 1939 року.

Як зазначається, декілька днів тому у Львові заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в рамках засідання Консультаційного комітету Президентів України і Польщі передав згоду міністра культури міністерства культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського на проведення цих пошуково-ексгумаційних робіт.

Як інформувалося, раніше польських експертів було запрошено до участі і проведенні пошуково-ексгумаційних робіт у Дрогобичі.