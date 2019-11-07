Україна зацікавлена у співпраці в рамках ініціативи Трьох морів - віцеспікер

Україна прагне підтримувати дружні відносини зі своїми сусідами, але щоразу даватиме відсіч агресії і зазіханню на суверенітет і територіальну цілісність.

На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час робочого сніданку з послами Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Литви та заступницею посла Румунії в Україні, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Ми дуже добре усвідомлюємо важливість діалогу між Україною та сусідніми західними державами. Цей діалог має розвиватися на принципах добросусідства, взаємоповаги та спільної реалізації наших інтересів. Прагнучи підтримувати дружні відносини з усіма своїми сусідами, ми, водночас, щоразу даватимемо відсіч агресії і зазіханню на наш суверенітет та територіальну цілісність", - заявила Кондратюк.

Вона також висловила прохання щодо подальшого сприяння Україні на шляху інтеграції до ЄС та НАТО, підтримки в рамках міжнародних організацій та структур, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи.

Як зазначають в Інформуправлінні, Кондратюк підкреслила, що Україна зацікавлена у формуванні надійного поясу безпеки і співпраці в Балто-Чорноморсько-Адріатичному регіоні, участі у спільних економічних проєктах, зокрема в рамках ініціативи Трьох морів.

Заступник Голови ВР також закликала учасників зустрічі дбати про українських трудових мігрантів, які роблять значний внесок не лише в економіку України, але й безпосередньо у зростання економік країн перебування.

"Звертаюся до вас із проханням: дбайте про них, як про своїх громадян. Ми готові до тісної взаємодії у питаннях їхнього правового та соціального захисту", - запевнила Кондратюк.

Вона також запросила учасників зустрічі до участі в Українському жіночому конгресі, що відбудеться 10-11 грудня у Києві.

Фото: iportal.rada.gov.ua