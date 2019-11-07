В Україні хочуть переписати “під ЄС” правила виробництва косметики

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Кабінету міністрів розробити та затвердити план заходів із впровадження технічного регламенту на косметичну продукцію.

Відповідне рішення ухвалили члени комітету за результатами розгляду електронної петиції про заборону використання тварин при тестуванні косметичних засобів, повідомили Укрінформу в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

“Відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої законом України від 18 березня 2004 року № 1629-ІV, та на виконання зобов'язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства до положень статті 56 Угоди про асоціацію, Комітет запропонував Міністерству охорони здоров'я до 1 лютого 2020 року внести на затвердження Кабінетом міністрів України проєкт технічного регламенту про косметичну продукцію, яка відповідає Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради на косметичну продукцію, що розміщується на внутрішньому ринку ЄС. Кабінету міністрів України Комітет рекомендує розробити та затвердити план заходів із впровадження технічного регламенту на косметичну продукцію”, - йдеться у повідомленні.

До такого рішення члени комітету дійшли після розгляду електронної петиції про заборону використання тварин при тестуванні косметичних засобів, яка набрала 25338 голосів на підтримку.

“На сьогодні правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів встановлені статтею 26 закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Насамперед у ній зазначено, що використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об'єктами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перелік альтернативних методів і об'єктів для використання замість експериментальних тварин розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

Як повідомляють в Інформуправлінні Апарату ВР, члени комітету звернули увагу на те, що 30 листопада 2009 року був схвалений Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради на косметичну продукцію, що розміщується на внутрішньому ринку ЄС. Регламент набув чинності 11 липня 2013 року та спрямований на забезпечення захисту здоров'я споживачів, встановлення правил щодо оцінки безпечності продукції, а також заборону досліджень на тваринах. Вільний обіг косметичної продукції на внутрішньому ринку Європейського Союзу дозволяється, якщо вони відповідають цьому регламенту.

Таким чином, уряди країн Європейського Союзу мотивують виробників косметичних засобів використовувати альтернативні етичні методи досліджень, яких на сьогодні існує близько 400.

“Виникає питання імплементації цих стандартів в Україні, а саме: адаптація документів, створення нормативно-правової бази та компетентних організацій, які забезпечать контроль їх виконання”, - повідомляють в Інформуправлінні.