Україна обговорить з ЄС можливі зміни до Угоди про асоціацію 18-19 листопада

Україна та Європейський Союз 18-19 листопада проведуть у Брюсселі засідання Комітету асоціації Україна-ЄС для обговорення всіх аспектів торгівлі і можливих змін до Угоди про асоціацію.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"18-19 листопада у Брюсселі ми проведемо Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі, там будуть проговорюватися всі аспекти торгівлі (між Україною та Європейським Союзом - ред.)", - сказав Качка.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно можливого перегляду квот для України під час цього засідання, Качка зауважив, що насправді жодна квота не зупиняє експорту до ЄС.

"Ми продаємо більше, ніж ці квоти передбачають. Єдина проблема - це м'ясо птиці і, можливо, томатна паста, де є чутливий вплив мита поза квотою на можливості експортування", - зазначив торгпред.

Качка ухилився від відповіді на запитання, перегляд яких пунктів Угоди про асоціацію може ініціювати Україна.

"На Комітеті асоціації Україна-ЄС у торговельному складі 18-19 листопада у нас буде перша нагода обговорити це питання. Думаю, що більше можна буде сказати після засідання Комітету", - пообіцяв торгпред України.

Як повідомлялося, Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію у 2014 році. Зокрема, політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину - 27 червня 2014 року.

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року.