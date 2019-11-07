Потураєв: У новому законі про медіа хочемо надійніше захистити інформпростір

У законодавстві про медіа народні депутати мають намір виписати більш надійну систему захисту інформаційного простору України.

Про це в коментарі журналістам сказав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від “Слуги народу” Микита Потураєв під час зустрічі української делегації в межах програми "Стійка Україна" в Естонії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, у відповідному законопроєкті почали прописувати певні критерії визначення контенту, який становить небезпеку національній безпеці. Зокрема, зазначив Потураєв, йдеться про "аудіовізуальні твори, одним із учасників яких є особа, внесена до переліку осіб, які створюють для національної безпеки. Такий перелік осіб у нас визначає РНБО". Також йдеться про "матеріали, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора, її посадових осіб та її окремих дій, що виправдовують або визнають правомірною збройну агресію та анексію території України, порушення територіальної цілісності, суверенітету України". Третій вид контенту - це "недостовірні матеріали щодо збройної агресії та діянь держави-агресора, її посадових осіб у разі, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі та ненависті або заклики до зміни територіальної цілісності чи конституційного ладу", поінформував Потураєв.

"Нічого нового тут немає. Ми, керуючись цими принципами, просто хочемо завести їх в закон", - сказав він.

Як наголосив депутат, це короткий перелік обмежень, які планується застосувати. “Тут немає нічого, що обмежувало б нашу внутрішню свободу слова, право на критику влади, на об’єктивну дискусію з будь-яких питань. Я вважаю, що проти цього будуть виступати ЗМІ, які у непрозорий спосіб фінансуються державою-агресором. Ми будемо робити все, в тому числі і в дискусії з індустрією, щоб створити саме в законодавстві більш надійну систему захисту нашого інформаційного простору, але з іншого боку не створивши при цьому загрози для свободи слова та свободи медіа", - сказав Потураєв.

На уточнююче запитання щодо регулювання діяльності інтернет-ЗМІ та порядку їхньої реєстрації, Потураєв повідомив, що цим законопроєктом пропонується добровільна реєстрація. "Тобто, якщо сайт хоче зареєструватися як ЗМІ, - він реєструється у повідомчому порядку: подає відомості про себе регулятору (Національній раді з питань телебачення і радіомовлення - ред.) і регулятор просто включає його до реєстру інтернет-ЗМІ. Все, немає ніяких додаткових зобов'язань", - пояснив він.

Депутат уточнив, що це була пропозиція робочої групи, "хоча дехто з цим не погоджується і вважає, що має бути обов’язкова реєстрація інтернет-ЗМІ".

Водночас, за словами Потураєва, регулятор має право, якщо це ЗМІ, запитати про прозорість власності, про бенефіціарів, про джерела фінансування, в тому числі запитувати про контент.

Передбачається, сказав Потураєв, що "перевірка проводиться в тому випадку, якщо регулятор отримає повідомлення, що певне ЗМІ в своїй діяльності, наприклад, якщо ми говоримо про телебачення та радіо, не відповідає заявленій програмній концепції, яка є частиною ліцензії, яку отримав мовник або якщо є повідомлення про порушення законодавства".

За словами заступника голови профільного комітету, в законопроєкті "є цікава новела – ряд сайтів можуть не зареєструватись як ЗМІ, але у регулятора є право перевірити сайт та вжити заходів. Перевірка, моніторинг, експертна оцінка здійснюється самим регулятором. Ми хочемо також залучити механізм спільної регуляції, але на підставі висновків, якщо контент створює небезпеки для нашої національної безпеки, оборони, національних інтересів, регулятор може звернутися до суду з вимогою, щоб провайдер відключив цей сайт".

Потураєв зауважив, що це, безперечно, "викличе спротив та звинувачення (в обмеженні свободи слова - ред.), але в умовах війни, в умовах трансляції начебто «вільними» ЗМІ ворожого контенту, який створюється за вказівками, за лекалами країни-агресора, у нас немає іншого виходу, іншого засобу, аби з цим ефективно боротися". Водночас питання про відключення сайту "буде вирішуватись не рішенням регулятора, а рішенням суду", підкреслив Потураєв.

Відповідаючи на запитання, чи буде законопроєкт про медіа винесений на громадське обговорення до кінця листопада, як заявлялося раніше, Потураєв відповів: «Так, я сподіваюсь. Ми, в принципі, рухаємося по плану".