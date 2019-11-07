ВККС заявила про припинення своїх повноважень

Вища кваліфікаційна комісія суддів України заявила про припинення повноважень у нинішньому складі.

Про це ідеться у зверненні до суддів України, опублікованому на сайті Вищої кваліфікаційної комісії України.

"У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначається, протягом своєї діяльності ВККСУ провела два конкурси на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного суду, конкурси до Вищого антикорупційного суду, на зайняття посад суддів місцевих загальних судів та місцевих адміністративних судів.

Окрім того - оголосила конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати й конкурс на посади суддів апеляційних судів. Також зазначається, що Комісією проведено кваліфікаційне оцінювання близько 3 200 суддів.

"На жаль, не усе із запланованого втілено в життя. Сподіваємось, що новий склад Комісії використає весь досвід і напрацювання своїх попередників для зміцнення судової системи та утвердження верховенства права в Україні", - ідеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Президент підписав його 4 листопада, а 7 листопада він набув чинності.

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Серед іншого, вносяться суттєві зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо суддівської винагороди. Документом визначається, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки всі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

Також закон передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі - до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Крім того, закон визначає, що рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя мало прийматися за поданням Комісії з доброчесності та етики на спільному засіданні ВРП і Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’яти днів після подання. Рішення ж про звільнення члена ВРП вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародних експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.