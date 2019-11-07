Закон про судову реформу набув чинності

“Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 16 пункту 1 розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”. Президент підписав його 4 листопада.

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Серед іншого, вносяться суттєві зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо суддівської винагороди. Документом визначається, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки всі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

Також закон передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі - до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Крім того, закон визначає, що рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя мало прийматися за поданням Комісії з доброчесності та етики на спільному засіданні ВРП і Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’яти днів після подання. Рішення ж про звільнення члена ВРП вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародних експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Як повідомлялося, Верховний суд 25 жовтня звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

У зверненні, зокрема, зазначається, що пленум Верховного суду вважає ухвалений закон таким, що формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а набуття його чинності призведе до посягання на їхню незалежність, а це матиме негативний вплив на дію верховенства права як на невід’ємну складову правової держави.