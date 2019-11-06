Слухання щодо безпеки журналістів у Раді хочуть проводити щороку

Парламентські слухання, подібні сьогоднішнім - на тему «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», мають проводитися щороку.

Таку думку висловила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, закриваючи нинішні слухання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приємно, що сьогодні ми мали нагоду, з 2009 року, зібратися і проговорити нагальні питання. Я думаю, що такі слухання мають бути щорічними, і я думаю, що Верховна Рада готова до них. У тому числі, я думаю, що дуже велика увага буде привернута до правоохоронних органів, до їх діяльності, дотримання всіх стандартів, про які ми сьогодні говорили. І я дуже сподіваюся, що всі питання, які сьогодні були порушені, зрушать з місця", - сказала віцеспікер.

Нинішні парламентські слухання тривали 4 години. Присутні заслухали виступити, зокрема, кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, голови Національної поліції Ігоря Клименка, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Олександра Мотузяника, очільників низки парламентських комітетів: з питань свободи слова - Нестора Шуфрича, з питань гуманітарної та інформаційної політики - Олександра Ткаченка, з питань правової політики - Ірини Венедіктової.

З парламентської трибуни також виступили представники міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства, українські журналісти та народні депутати.

Наприкінці секретар Комітету з питань свободи слова Сергій Швець зачитав проєкт рекомендацій за результатами слухань, які мають були ухвалені на пленарному засіданні ВР.