Злочини проти журналістів мають розслідувати окремі підрозділи Генпрокуратури та МВС - Ткаченко

Народні депутати від фракції партії "Слуга народу" пропонуватимуть створити окремий підрозділ у Генпрокуратурі та спеціальні слідчі групи у Міністерстві внутрішніх справ для розслідування злочинів проти журналістів.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час парламентських слухань у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з колегами зі "Слуги народу" будемо пропонувати таке рішення: злочини проти журналістів, оскільки це є "четверта влада", мають розглядатися окремо. Принаймні, на рівні генерального прокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів; на рівні міністра внутрішніх справ Авакова - про створення спеціальних слідчих груп", - розповів Ткаченко.

Він висловив сподівання, що такий підхід дозволить підвищити рівень розслідувань.

Водночас, за словами Ткаченка, є й інший бік медалі - відповідальність самих журналістів та ЗМІ.

"На жаль, останнім часом такі поняття, як фейкові новини, свідома дезінформація, елементарне порушення журналістських стандартів, потурання агресії ворога проти нашої країни стали звичним фактом. Я вже не кажу про мову ненависті. Звичайно, це делікатне питання, і обговорення його межує з наступом на свободу слова. Втім, хтось за це теж має нести відповідальність, особливо коли мова йде про потурання агресії ворога. Можу запевнити, жоден кум Путіна в цьому питанні не допоможе", - заявив Ткаченко.

Він також нагадав про створення ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

"Думаю, в ній ми також розглянемо питання відповідальності деяких осіб та їхніх друзів у потуранні російській агресії", - зазначив голова парламентського комітету.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував на парламентських слуханнях, на сайті МВС у четвер, 7 листопада, з’явиться спеціальний розділ під назвою “Злочини проти журналістів та хід їх розслідування”.