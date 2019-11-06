У комітеті Ради пропонують санкції для збиткових ЗМІ

Члени Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики планують у новому занопроєкті про медіа передбачити принцип "фейр-плею" для збиткових ЗМІ.

Про це сказав голова комітету Олександр Ткаченко під час виступу на парламентських слуханнях "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна - ледь не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це, звичайно, створює підозру, що власники впливають на журналістів. У футболі в УЄФА вже 10 років діє принцип так званого фінансового фейр-плею. Умовно кажучи, скільки заробляєш, стільки й витрачаєш. Якщо, наприклад, упродовж трьох років ЗМІ є постійно збитковими, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - сказав Ткаченко.

Депутат припускає, що в результаті може стати "менше яскравих шоу, безлічі серіалів і безлічі інформаційних каналів", але це буде "чесний бізнес".

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"У новому законі про медіа, який ми збираємося винести комітетом вже до кінця цього року, ця ідея також знайде своє відображення", - поінформував Ткаченко.