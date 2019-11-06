Бородянський пропонує посилити покарання за оприлюднення даних журналістів

Відповідальність за оприлюднення персональних даних журналістів має бути посилено.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський під час парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що відповідальність за оприлюднення даних журналістів має бути посилена, враховуючи надважливу роботу, яку роблять журналісти для суспільства. Ми будемо пропонувати відповідні зміни до законодавства”, - сказав Бородянський.

Не менш важливим, додав він, є захист журналіста від будь-якого тиску, наприклад фінансового або тиску з боку керівника, тиску, направленого на маніпулювання суспільною думкою, або такого, який направлено на замовчування важливих фактів. Форма тиску може бути в тому числі й публічна, через оприлюднення особистих даних представників ЗМІ, які працюють над розслідуваннями. Наприклад, як нині відбувається із редакцією програми “Схеми” спільного проєкту “Радіо Свобода “ та UA:Перший.

Урядовець запевнив у тому, що МКМС буде створювати умови і для фінансового та юридичного захисту журналістів, які заявляють, що зазнають тієї чи іншої форми тиску. “Але я можу сказати про те, що відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації також має бути посилена”, - додав міністр.

На його переконання, необхідно на рівні законодавства ввести поняття та критерії маніпулювання суспільною думкою і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за такі маніпуляції з інформацією.

Бородянський зазначив, що держава зобов'язана створювати для журналістів спеціальні умови для діяльності. Крім того, має вибудувати баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. “Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини”, - додав урядовець.